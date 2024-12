3e édition réussie du P100 de Padel au CMC

Tomber de rideau ce dimanche sur la 3e édition du P100 de Padel organisé au Club municipal de Casablanca (CMC). Le tournoi a été remporté par la paire El Allami Omar et Frej Ahmed dans une finale qui a tenu toutes ses promesses. El Allami et Frej se sont imposés face à la paire El Alj Mamoun et Alami Ismail (6/4 2/6 10/8).

« On a toujours eu l’occasion de jouer des tournois de tennis au CMC. C’est la première fois que je fais un tournoi de Padel ici. Je voudrais remercier le comité pour cette magnifique organisation. Merci à Saad Guerraoui et à Mounir qui nous ont bien accueilli durant ce week-end » déclare Omar El Allami, vainqueur du tournoi.

Les participants se sont tous donnés rendez-vous l’année prochaine pour la 4e édition de ce tournoi qui ne cesse de grandir.