Casablanca : le RUC tient la plus grande compétition nationale de Padel

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club Racing Universitaire de Casablanca de tennis organise sur deux semaines dans la capitale économique du Royaume, la plus grande compétition nationale de padel avec la participation de 50 participants dames et hommes.

Cet événement sportif est organisé pour la deuxième année consécutive par le Racing Universitaire de Casablanca, sous l’égide de la Fédération royale marocaine de tennis.

Cette compétition, qui porte le nom de « Tournoi Casa-Anfa de padel », vise à mettre en avant cette nouvelle discipline sportive, encourager les pratiquants de tous âges et à créer une atmosphère de compétition au sein des courts de padel créés au sein du Racing Universitaire de Casablanca de tennis, l’un des plus anciens et des plus grands de la capitale économique, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Les compétitions hommes ont été organisées le 7 et 8 octobre, tandis que celles des dames sont prévues les 14 et 15 du même mois, sous la houlette de la joueuse Chams Alami, selon la même source.

Le padel est un sport de raquette qui se distingue du tennis par la taille du court et le type de surface. Le padel se joue en binôme sur un court fermé.

Le club Racing Universitaire de Casablanca est le premier du Royaume à mettre en place des courts dédiés à la pratique de ce sport.

Selon les organisateurs, le « Tournoi Casa-Anfa de padel » ambitionne d’élargir la base des pratiquants à court terme ainsi que l’organisation d’événements nationaux et internationaux pour attirer les champions les plus en vue de cette discipline au niveau mondial.