Scandale des billets du Mondial 2022 : le dossier El Hidaoui examiné le 16 octobre

La Cour d’appel de Casablanca a décidé de reporter au 16 octobre l’examen du dossier de Mohamed El Hidaoui, dans l’affaire dite du « scandale des billets de la Coupe du monde au Qatar ».

Mohammed Bnou Malik, avocat d’Al Hidaoui, a déposé une demande de libération provisoire de son client auprès du tribunal, précisant que l’arrestation d’Al Hidaoui est injustifiée car elle n’est pas conforme aux dispositions du Code de procédure pénale.

Dans une précédente déclaration à «Le Site Info », Mohammed Bnou Malik a déclaré qu’ Al Hidaoui dispose de toutes les garanties qui lui permettent d’être suivi en cas de libération, puisqu’il est le plus grand exportateur de poissons au Maroc. Le chiffre d’affaires des exportations a atteint 2.200.000 dirhams en 2022. Il est également président de l’équipe de l’Olympique de Safi.

Il a souligné que les accusations à l’égard d’Al Hidaoui ne sont pas prouvées et qu’il n’y a donc pas d’actes criminels, ajoutant que son arrestation a un impact sur ses intérêts financiers, ainsi que sur sa famille, car il est le seul est le soutien de sa famille et il est le seul dirigeant de son entreprise, et par conséquent sa présence en état d’arrestation peut rendre les travailleurs de l’entreprise vulnérables.

L’avocat a poursuivi que la vente de billets à des prix élevés vaut une amende et rien d’autre, niant en même temps l’existence de l’acte de fraude dans l’affaire Al Hidaoui, car la fraude requiert la présence d’un élément matériel et moral.