Botola: belle victoire de l’AS FAR face au MCO (VIDEO)

L’Association Sportive des FAR s’est largement imposée face au Mouloudia d’Oujda (0-3) lundi, au stade d’honneur d’Oujda, à l’occasion de la 4e journée de la Botola Pro D1 « Inwi ».

En tête à la fin de la première période (0-2), les militaires ont enfoncé le clou pendant la deuxième mi-temps, passant au score de 0-3.

L’ouverture du score pour l’AS FAR a été signée par Ahmed Hammoudane à la 28e minute. L’équipe rbatie a par la suite augmenté son avance avec un but de Rabie Hrimat à la 41e minute et une réalisation de Lamine Diakité à la 74e minute.

Au terme de ce match, l’AS FAR grimpe à la première place avec 10 points, tandis que le Mouloudia Oujda, un point, se maintient à l’avant-dernière place.

Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, les Oujdis se déplaceront chez le Youssoufia de Berrechid, alors que l’Association Sportive des FAR évoluera à domicile face à la Renaissance de Berkane.

Fiche technique

Botola Pro D1, 4e journée

Mouloudia d’Oujda – Association Sportive des FAR : 0-3, 0-2 à la mi-temps

Au stade d’honneur d’Oujda, lundi 25 septembre 2023, coup d’envoi à 19h15

Arbitre : Jalal Jayed

S.L.