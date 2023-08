Scandale des tickets du Mondial: le verdict est tombé

La justice a tranché dans le scandale des tickets de la Coupe du monde 2022. Jeudi, le tribunal de première instance de Ain Sebaa a condamné Mohamed El Hidaoui, le président de l’Olympique de Safi, à un an et demi de prison ferme et une amende de 2000 dirhams.

Le journaliste sportif Adil Aomari a également écopé de dix mois de prison ferme et une amende de 1000 dirhams.

Les deux mis en cause sont accusés de tentative d’escroquerie et vente de billets à un prix trop cher. Ces tickets devaient être distribués gratuitement aux Marocains s’étant rendus au Qatar pour soutenir les Lions de l’Atlas lors du Mondial.

Pour rappel, le président de la Fédération royale marocaine de football avait affirmé la nécessité que les auteurs impliqués dans la sordide affaire des tickets du mondial soient sévèrement sanctionnés.

Il avait assuré aux supporters marocains « que nous respectons énormément », qu’ils seront informés des résultats de l’enquête dès que cette dernière sera achevée.

H.M.