Mercato : Amrabat pisté par un grand club italien

Le club italien de la Juventus Turin est entré en course pour faire signer la star marocaine, Soufiane Amrabat cet été. Le journal italien « La Gazzetta dello Sport », rapporte que la Juventus veut signer Amrabat et a décidé d’entrer dans la course avec le club anglais de Manchester United.

Selon la même source, la Juventus est en train de fournir d’importantes liquidités financières afin de négocier avec Amrabat et la Fiorentina concernant l’accord. Amrabat reste l’un des joueurs les plus intéressants du Mercato d’été en cours après son éclat lors de la Coupe du monde du Qatar 2022. La valeur marchande du joueur est de 30 millions d’euros.