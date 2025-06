Italie: un Marocain se noie en essayant de sauver un couple en difficulté

Par LeSiteinfo avec MAP

Un jeune d’origine marocaine de 16 ans a trouvé la mort par noyade, samedi, en essayant de porter secours à un couple qui se trouvait en difficulté dans les eaux du canal de Logonovo, dans la région de Vénétie (nord-est de l’Italie), indiquent dimanche les autorités locales.

L’adolescent faisait du pédalo avec des amis au niveau du canal, interdit à la baignade en raison des courants forts, lorsqu’il a aperçu un couple de jeunes entrain de se noyer et a aussitôt sauter de l’embarcation à pédales pour leur porter secours, sans malheureusement refaire surface, selon les sauveteurs.

Le couple a toutefois réussi à gagner la rive grâce à l’intervention rapide d’un maître-nageur, alors que les tentatives de réanimer le jeune garçon, dont le corps a été récupéré sans vie par des plongeurs, ont été vaines, a-t-on précisé.

L’acte de courage et de bravoure du jeune garçon, installé avec sa famille, originaire de la région de Marrakech, dans la ville de Rovigo, a été vivement salué par la communauté et les autorités locales qui se sont dits « profondément émus et sous le choc », rendant hommage au héros qui « a choisi de risquer sa vie pour sauver celle des autres (…) Et il l’a perdue dans le geste le plus noble qui soit ».

S.L.