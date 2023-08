Mondial féminin : fin de l’aventure pour les Lionnes de l’Atlas

Les Lionnes de l’Atlas se sont inclinées ce mardi face à la France pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine.

La sélection du Maroc a été battue par les Bleues sur le score de 4 à 0 et quitte ainsi la compétition. Les buts français ont été marqués par Kadidiatou Diani (15e), Kenza Dali (20e) et Eugénie Le Sommer (23e et 70e).

En quart de finale, la France croisera le fer avec l’Australie.

H.M.