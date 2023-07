Un joueur marocain giflé par la star d’Al Ahly Hussein El Shahat (VIDEO)

C’est une image qui a fait le tour des réseaux sociaux ce dimanche 23 juillet. Mohamed Chibi (30 ans), joueur marocain évoluant au club égyptien de Pyramids a été giflé à la fin du match qui a opposé son club à Al Ahly. L’auteur de ce vulgaire geste n’est autre que la star du club d’Al Ahly, Hussein El Shahat.

وصلت لحد الأيدي.. مشادة قوية بين الشحات والشيبي بعد نهاية مباراة بيراميدز والأهلي 💥🤯 برعاية CMB GROUP pic.twitter.com/KOXo3dOwtL — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 23, 2023

Les deux joueurs se sont retrouvés dans les vestiaires pour faire la paix. Al Shahat a demandé des excuses à l’ex-joueur du Raja Casablanca et de l’AS FAR. Mais une véritable sanction est attendue du côté de la fédération égyptienne de football contre Al Shahat.

Sur sa story Instagram, Chibi est revenu sur les faits :

« J’ai été victime d’insultes et de propos offensants envers ma mère et mon père lors du match de Supercoupe aux Émirats arabes unis, ainsi que lors du match d’aujourd’hui, où j’ai subi des provocations et des coups lors des deux rencontres. Avant l’incident d’aujourd’hui et avant la gifle, il y avait eu des menaces de me briser le pied, où on m’a dit, si tu avais commencé le match, j’aurais brisé ta jambe ».

Cette menace met en danger mon avenir dans le football égyptien. J’aurais pu facilement réagir de la même manière, voir plus, mais le respect des règles internes du club et de mes responsables au club de Pyramids FC m’a poussé à éviter toute réaction à ce moment-là.

Même la vidéo de la « réconciliation » a été faite en présence de journalistes et a été demandée par l’autre partie après avoir été informée que la vidéo de la gifle avait été publiée sur les sites internet. Cela confirme la menace de me briser la jambe, mettant en danger ma carrière dans le football égyptien.