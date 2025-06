Mondial des clubs: Palmeiras bat Al Ahly (2-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le club brésilien de Palmeiras a battu les Égyptiens d’Al Ahly par 2 buts à 0, mercredi au Mondial des clubs à East Rutherford, dans le New Jersey.

Dans ce deuxième match du groupe A, le club de Sao Paulo a pris l’avantage après un but contre son camp de Wessam Abou Ali (49e). Flaco Lopez a doublé la mise à la 59e minute.

Les deux premiers matches du groupe A s’étaient soldés par des nuls 0-0 entre l’Inter Miami de Lionel Messi et Al Ahly d’une part en ouverture de la compétition, et Palmeiras et le FC Porto d’autre part.

Après sa victoire de jeudi, Palmeiras se retrouve en tête avec quatre points. L’Inter Miami et Porto doivent jouer leur deuxième match jeudi à Atlanta.