Maroc-Congo: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (CAN U23)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc affronte le Congo en match de 3e journée du groupe A de la CAN U23 (Maroc-2023), ce vendredi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Lors de la conférence avant-match, lecoach national Issame Charaï a indiqué: « On veut garder cet esprit de gagner chaque match et ne pas se contenter de deux victoires. Les joueurs titulaires contre le Congo vont apporter un résultat positif et gagner ce match. On croit en nos capacités et qualités, mais on doit respecter chaque équipe ».

Revenant sur le match contre le Ghana, il a assuré que malgré la large victoire, l’équipe adverse a créé plusieurs occasions. « Dans ce championnat chaque équipe dispose de qualités de jeu, on doit garder les pieds sur terre et travailler chaque match », a-t-il estimé.

Concernant les demi-finales, il a indiqué que trois équipes du groupe B peuvent encore accéder à cette phase, ajoutant qu' »on va analyser les trois équipes et mettre en place trois scénarios pour être prêts ».

Le coup d’envoi du match sera donné à 21h. Il sera retransmis sur beIN Sports HD4 et Arryadia HD.

S.L.