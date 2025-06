Météo : comment expliquer cette hausse fulgurante des températures au Maroc ?

Houcine Youaabed, chef du service communication à la Direction générale de la météorologie, a annoncé que le Maroc connaîtra, à partir de ce lundi et jusqu’au jeudi prochain, une hausse notable des températures, en raison de l’extension d’une dépression thermique saharienne vers le sud et le centre du pays.

Dans une déclaration au Site Info, Youaâbed a expliqué que ce phénomène, connu localement sous le nom de « chergui », entraîne la remontée de masses d’air chaudes et sèches en provenance du désert, provoquant une augmentation importante des températures, pouvant dépasser de 5 à 12 °C les moyennes saisonnières, notamment dans les zones intérieures éloignées de l’influence modératrice de l’océan Atlantique.

Les régions les plus concernées par cette vague de chaleur sont notamment les provinces du Sud, le Souss, le Tadla, le Saïs, l’Oriental, la vallée de la Moulouya ainsi que le Sud-Est du pays. Le phénomène du « föhn », lié à la descente de vents secs et chauds depuis les montagnes après la perte de leur humidité, contribue également à accentuer la chaleur dans les plaines situées à proximité des reliefs.

Youaabed a précisé que les températures maximales devraient osciller entre 38 et 45 °C sur les plateaux de l’Oriental, le sud du Rif, la région du Saïs, les plaines à l’ouest du Haut Atlas, le Souss et les zones intérieures du sud, tandis qu’elles se maintiendront entre 24 et 30 °C sur les régions côtières.

Bien que ce type de vague de chaleur soit habituel à l’approche de l’été, elle s’inscrit dans une tendance marquée par l’intensification et la répétition des épisodes de forte chaleur. Le Maroc a en effet enregistré ces dernières années des températures records, comme ce fut le cas à Agadir en août 2023, avec un pic de 50,4 °C, illustrant les effets croissants du changement climatique.