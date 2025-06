Vague de chaleur au Maroc: causes, villes concernées… Ce que l’on sait

A partir de ce lundi, plusieurs villes du Maroc seront touchées par une vague de chaleur. Selon la direction de la météorologie nationale, les températures oscilleront entre 38 et 45C°, précisant que les zones les plus touchées seront le Sud, le Souss, le Tadla, le Saïss, l’Oriental, la vallée de la Moulouya et le Sud-Est.

La même source explique que ces températures exceptionnelles dépassent les normales saisonnières de 5 à 12°C. «Les régions côtières, quant à elles, bénéficieront de températures plus clémentes, oscillant entre 24 et 30°C», indique-t-on.

Cette vague de chaleur se poursuivra jusqu’à jeudi et concernera Marrakech, Fès, Salé, Meknès, Oujda, Taounate, Aousserd, Larache, Oued‑Ed Dahab, Boujdour, Assa‑Zag, Tata, Zagora, Marrakech, Beni Mellal, Rehamna, Guelmim, Taroudant, Benslimane, Berrechid, Khouribga, Settat, Chichaoua, Skhirate‑Témara, Meknès, Khénifra, Fès et Taza.

Pourquoi fera-t-il si chaud cette semaine ? D’après la direction, cette vague de chaleur est due à l’extension d’une dépression thermique saharienne qui remonte du sud vers le centre du pays. Ce phénomène est localement connu sous le nom de chergui, caractérisé par l’arrivée de masses d’air chaud et sec directement du Sahara. «L’effet est amplifié par le foehn, un vent chaud et sec qui dévale les montagnes après avoir perdu son humidité, augmentant encore la chaleur dans les plaines», souligne-t-on.

Face à cette hausse significative des températures, la direction appelle les citoyens à adopter les précautions nécessaires pour se protéger de la chaleur, en particulier dans les régions les plus exposées.

N.M.