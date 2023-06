CAN U23: les Marocains sous le charme d’Ismael Saibari (PHOTOS)

Ismael Saibari, le jeune et talentueux joueur de l’équipe olympique, natif de terrassa, en Espagne, le 28 janvier 2001, a séduit le public marocain, mardi 27 juin, au Complexe sportif Moulay Abdallah, à Rabat, lors de la rencontre Maroc-Ghana, comptant pour la 2ème journée des groupes de la 4ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans.

Edition dont le pays hôte est le Royaume, dans les villes de Rabat et de Tanger, se déroulant du samedi 24 juin au samedi 8 du mois de juillet prochain. Et au cours du match Maroc-Ghana, Ismael Saibari, évoluant actuellement dans les rangs de l’équipe néerlandaise du PSV Eindhoven, a démontré une véritable maestria qui a suscité l’admiration des Marocains, aussi bien présents au stade que ceux s’étant contentés de voir la rencontre sur le petit écran, chez eux ou dans des cafés.

Et ce, en étant l’auteur du deuxième but de nos jeunes de moins de 23 ans dans les filets ghanéens, ainsi que l’initiateur du troisième but de cette rencontre de haut niveau qui s’est terminée sur le score sans appel de 5-1 en faveur des nôtres. Aux cotés de ses camarades, Ismael Saibiri a démontré des qualités footballistiques admirables et impressionnantes avec lesquelles les internautes ont interagi sur les réseaux sociaux, exprimant leur grande admiration pour ce qu’il a réussi comme prouesses sur le terrain.

Lesquelles prouesses, selon de nombreux supporters des Lions de l’Atlas, sont susceptibles d’apporter une valeur ajoutée au groupe du sélectionneur national, Walid Regragui. Ainsi, un internaute enthousiaste a écrit: « Saibari a sa place au sein de l’équipe première des Lions de l’Atlas! Sa possession et sa maîtrise du ballon prouvent qu’il a la maturité nécessaire pour cela ».

De son côté, un autre a renchéri en commentant la prestation du joueur du PSV Eindhoven: « Saibari fera partie de l’équipe première! C’est de ce genre de fotballeurs dont nous avons besoin. C’est un joueur important qui marque et qui sait perturber et déséquilibrer les défenses adverses ».

Larbi Alaoui