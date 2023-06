Achraf Hakimi effectue une visite à sa nouvelle Fondation (PHOTOS)

Le Lion de l’Atlas, Achraf Hakimi, a effectué une visite à sa Fondation de bienfaisance portant son nom, située à la capitale économique du Royaume, lundi 19 juin, en compagnie de sa mère et de sa fratrie.

A noter que ladite Fondation a été conçue pour accueillir les enfants orphelins et ceux qui ont été victimes d’abandon. Et l’international marocain a tenu à partager avec ses fans et followers plusieurs photos de cette visite, via son compte officiel du réseau social Instagram.

« Très heureux de partager les beaux souvenirs de cette journée mémorable avec les enfants, témoignant des premiers pas de la Fondation Achraf Hakimi », a écrit comme commentaire de sa publication le Lion de l’Atlas qui, selon des médias espagnols, pourrait bien revenir à ses premières amours du Real Madrid.

Larbi Alaoui