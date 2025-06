Les Lions de l’Atlas réservent une surprise à Achraf Hakimi

Le staff et les joueurs de la sélection nationale ont préparé une fête pour célébrer le sacre d’Achraf Hakimi en Ligue des champions avec le PSG.

Selon une source de Le Site info, une grande cérémonie aura lieu lorsque le défenseur ralliera le complexe Mohammed VI de Maâmora, où se déroulera le stage de préparation pour les matchs face à la Tunisie et au Bénin.

Achraf Hakimi sera toutefois le dernier à rejoindre la sélection nationale en raison des festivités organisées dimanche à Paris pour célébrer la victoire PSG et la réception officielle du club par le président français Emmanuel Macron.

Etincelant tout au long de la saison avec le Paris SG, Hakimi s’est imposé de fil en aiguille comme un maillon fort du collectif impressionnant de Luis Enrique. Latéral droit complet: solide défensivement, rapide et percutant en attaque, il est de l’avis de plusieurs spécialistes et analystes sportifs, le meilleur du monde à son poste.

Sa régularité, son professionnalisme et son attitude exemplaire sur le terrain suscitent l’admiration et prouvent que Hakimi est de la trempe des plus grands.

Et quoi de mieux qu’un titre en Ligue des champions pour terminer en apothéose une saison stratosphérique avec le PSG, marquée par un triplé historique Championnat-Coupe-C1?

N.M. (avec Réda Zerrouk)