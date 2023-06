Afrique du Sud-Maroc: Walid Regragui s’exprime avant le match

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Lions de l’Atlas vont montrer qu’ils sont toujours les meilleurs en Afrique lors du match contre les Bafana Bafana, prévu ce samedi pour le compte de la 5ème journée du Groupe K des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Côte d’Ivoire-2023), a indiqué vendredi à Johannesburg le sélectionneur national, Walid Regragui.

«Nous devons montrer, encore une fois dans ce match, que nous sommes la meilleure équipe dans le continent», a déclaré Regragui dans une conférence de presse tenue la veille du match qui se déroulera au Soccer City Stadium, à Johannesburg.

Soulignant que les Bafana Bafana sont une bonne équipe avec des joueurs talentueux, surtout en attaque, il a noté que le prochain match ne sera pas facile pour les deux sélections, même si elles ont déjà assuré leur place dans la CAN.

«La CAN est l’une des grandes et les plus difficiles compétitions à laquelle nous devons bien nous préparer. Le match contre la sélection sud-africaine nous aidera indubitablement à mieux performer dans ce grand tournoi», a-t-il ajouté.

Revenant sur la préparation physique des joueurs marocains, Regragui a rappelé que certains ont été blessés comme Ounahi, d’autres fatigués après avoir participé aux championnats européens, comme Soufiane Amrabat qui ne jouera pas le match de samedi.

En outre, l’entraineur marocain a signalé que certains joueurs ont été retenus pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations U23 prévue ce mois au Maroc.

Pour sa part, le milieu de terrain, Ilias Chair, s’est dit très content de représenter le Maroc en Afrique du Sud, soulignant que les joueurs sont déterminés à se battre pour le maillot national et continuer dans le même esprit de la Coupe du Monde du Qatar.

«Nous sommes prêts mentalement et nous connaissons bien notre adversaire sud-africain qui dispose de beaucoup d’expérience sur le plan continental», a-t-il ajouté.

La sélection marocaine avait décroché, officiellement, en mars dernier, son billet pour la phase finale de la CAN au terme du nul (2-2) entre l’Afrique du Sud et le Libéria pour le compte du Groupe K. Le Maroc pointe ainsi en tête de cette poule avec 6 unités.

L’équipe nationale avait battu l’Afrique du Sud (2-1) et le Liberia (2-0), lors des deux précédentes journées de ce groupe qui ne compte que trois sélections, après la suspension du Zimbabwe par la Fédération internationale de football (FIFA).

SL.