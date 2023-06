Vainqueur de Roland-Garros, Djokovic dépasse Federer et Nadal

Le Serbe Novak Djokovic est devenu, dimanche à 36 ans, le premier homme à remporter 23 titres du Grand Chelem, en s’imposant en finale à Roland-Garros, aux dépens de Casper Ruud, 7-6 (7/1), 6-3, 7-5.

Par cette victoire, Djokovic dépasse l’Espagnol Rafael Nadal (quatorze fois lauréat sur la terre battue parisienne) et il aura l’occasion à Wimbledon, où il sera le favori, d’égaler le record absolu, encore détenu par l’Australienne Margaret Court (24).

Il est en outre assuré de redevenir N.1 mondial lundi et donc d’entamer une 388e semaine au sommet de la hiérarchie mondiale (record). Et il devient le premier homme à avoir remporté au moins trois fois chacun des quatre tournois du Grand Chelem (10 fois l’Open d’Australie, 3 fois Roland-Garros, 7 fois Wimbledon et 3 fois l’US Open).

La finale dimanche n’a pas été aussi à sens unique que celle de l’an dernier où Ruud avait été broyé par Nadal. Le Norvégien de 24 ans a mené dans la première manche avec un break jusqu’à ce que Djokovic revienne à 4-4. Et le Serbe a eu besoin de 90 minutes pour boucler ce premier set au tie break.

Mais au bout du compte, le Norvégien a bel et bien perdu sa troisième finale de Grand Chelem d’affilée (avec également celle de l’US Open 2022).

RA