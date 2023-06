Badr Banoun sur la finale de la Ligue des Champions : « Bonne chance à Al Ahly »

Badr Banoun, ex-joueur du Raja et d’Al-Ahly, s’est rendu à la séance d’entraînement d’Al Ahly qui s’est tenue ce vendredi au stade Larbi Zaouli de Casablanca.

Dans une intervention publiée sur le site officiel d’Al Ahly, Banoun a exprimé toute son estime pour ce club : « Les joueurs et le staff d’Al Ahly m’ont toujours bien accueilli, et cela reflète la mentalité de cette équipe. J’ai été honoré de jouer pour l’équipe du siècle en Afrique, et j’ai toujours rêvé de couronner cela avec un titre de Ligue des champions.

Et d’ajouter : « Voir Al Ahly en finale à nouveau reflète la mentalité du club et son désir de toujours remporter des victoires ». Appelé à commenter la finale retour prévue ce dimanche à Casablanca, Banoun a déclaré : « C’est un match difficile. Al-Ahly connaît bien le Wydad, et l’a déjà rencontré, je leur souhaite bonne chance »

L’ex-joueur du Raja Casablanca souligne que le club d’Al-Ahly apprend de ses erreurs, et il lui est difficile de perdre deux titres de suite, car les fans auront du mal à accepter cela. Pour rappel, le match aller entre le Wydad et Al Ahly s’est soldé par la victoire des Égyptiens (2-1).