PSG : Galtier annonce le départ de Messi

Christophe Galtier, entraîneur du Paris SG a confirmé le départ de Lionel Messi cet été : « J’ai eu le privilège d’entraîner le meilleur joueur de l’histoire du football. Lionel Messi jouera son dernier match sous les couleurs de Paris samedi au Parc des Princes face à Clermont ».

Reste à savoir quelle sera la prochaine destination du lutin argentin. Beaucoup de rumeurs l’envoient en Arabie Saoudite, plus précisément au club d’Al Hilal. Un retour du septuple ballon d’or à Barcelone n’est également pas à écarter.

Christophe Galtier quittera également le navire parisien. La décision lui a déjà été annoncée et le match face à Clermont sera son dernier sur le banc du PSG également.

🚨 PSG manager Christophe Galtier has just confirmed that Leo Messi will leave PSG at the end of the season.

“I had a privilege of coaching the best player in the history of football. It will be Leo’s last match at the Parc des Princes against Clermont”. pic.twitter.com/hieCFUFBQm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023