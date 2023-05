Raja-Wydad: ce que pense Aziz El Badraoui de Saïd Naciri

Aziz El Badraoui, président actuel du Raja; a chaleureusement salué le travail de son homologue, Said Naciri, président du Wydad, et lui a exprimé admiration et respect.

Ceci, en marge de l’approche imminente du débarquement d’El Badraoui du navire des Verts, à cause des résultats décevants, inhabituels, voire catastrophiques, du Raja pendant la saison en cours. Ces compliments envers Naciri coïncident avec les excellents résultats obtenus par le WAC, aussi bien en Botola Pro qu’en Coupe du Trône et concernant la Ligue des champions de la CAF où les Rouge et Blanc retrouveront en finale, de nouveau, le club cairote d’Al Ahly.

El Badraoui a tenu ces éloges dans un entretien sur les ondes de Radio Mars, louant Naciri, lui exprimant son amitié et le qualifiant de président ayant pleinement réussi à accomplir la mission qui est à la sienne au sein du club du Wydad. « Il est très intelligent, un excellent président. Le milieu où il travaille est sain et l’aide à accomplir ses fonctions. C’est un ami et je le respecte! », a confié El Badraoui à propos de Naciri.

Par ailleurs, l’actuel président du Raja est aussi revenu sur la crise que vit le Raja, soulignant que le milieu au sein du club ne l’aide pas à travailler avec davantage de persévérance et de concentration. Il a également précisé que beaucoup de travail attend son successeur à la présidence de l’équipe des Verts.

Pour rappel, le départ d’El Badraoui sera effectif, lors de de l’Assemblée générale qui aura lieu vendredi 26 mai. Les anciens présidents, Mohamed Boudrika et Said Hasbane, sont en lice pour briguer le poste de futur président du Raja de Casablanca.

Larbi Alaoui