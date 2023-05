Ligue des champions : Al Ahly écrase l’Espérance de Tunis (VIDEO)

Al Ahly du Caire a obtenu une victoire écrasante devant son hôte l’Espérance de Tunis sur le score sans appel (3-0), en demi-finale aller de la Ligue des champions de la CAF, disputée vendredi soir au Stade olympique Hammadi Agrebi de Radès (banlieue sud de Tunis).

Une large victoire qui permet aux Ahlaouis de mettre un pas en finale avant-même l’explication retour dans une semaine au Caire.

Al Ahly, qui a éliminé le Raja de Casablanca en quart de finale, a fait le déplacement à Tunis avec un effectif au grand complet et restant sur une victoire dans le championnat égyptien devant Pyramids.

Sur le papier, le club cairote avait les faveurs des pronostics. Sur le terrain, les Cairotes n’ont pas mis longtemps pour confirmer leur suprématie.

On jouait à peine la 8e quand, servi dans le dos des défenseurs espérantistes par Kahraba, l’attaquant sud-africain d’Al Ahly, Percy Tau, compléta le travail d’un tir puissant et croisé face auquel le portier « sang et or », Sedki Debchi, a été impuissant.

Un but encaissé d’entrée ne pouvait que compliquer la tâche des camarades du Marocain Sabir Bougrine qui ont abordé cette demi-finale aller de la Champions League alors qu’ils étaient dans une bien mauvaise posture.

Outre qu’ils restent sur deux défaites en championnat, dont celle concédée au derby dimanche dernier, les « Sang et Or » ont foulé la pelouse de l’Olympique de Radès avec un effectif amoindri à cause des blessures, dont leur fer de lance, le Libyen Hamdou El Houni et le premier gardien Moez Ben Chérifia. De plus et à cause des sanctions infligées par la Confédération africaine de football (CAF), ils ont joué devant des gradins vides. Le huis clos faisant partie des sanctions de la CAF.

Une Espérance de Tunis qui est donc au plus mal, mais qui a tenté quand même de rattraper son retard. A la 13e, première tentative des Espérantistes par le biais de Moataz Zaddem qui a vu sa frappe détournée par le portier cairote, Mohamed El Shenawy.

Une minute après, le défenseur algérien de l’Espérance, Mohamed Amine Tougaï, rata lamentablement sa déviation de la tête devant des filets vides (14e).

Et bien que les Tunisois sont montés à l’attaque à la recherche du but de l’égalisation, la spécificité du jeu des Cairotes, qui se montrent particulièrement dangereux à chaque fois qu’ils accélèrent, a fait la différence.

Par ailleurs, les Ahlaouis ont failli tuer le match par un deuxième but avant même la pause mi-temps, sauf que Kahraba, l’auteur de la passe décisive qui a donné lieu au but de Tau, rata une opportunité en or de mettre : servi sur un plateau, il s’est trouvé nez à nez avec le portier adverse pour tirer lamentablement à côté (27e).

De leur côté, les « Sang et Or » ont gardé espoir jusqu’au bout pour égaliser avant de rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps.

Mais la chance leur a tourné le dos, D’abord à Mohamed Ben Romdhane qui a vu son tir intercepté par le portier cairote (35e), puis à Sabir Bougrine dans le temps additionnel et qui a vu son tir, sur coup franc direct à l’approche de la zone des 16 mètres, dévié en corner par El Shenawy (45e+1).

Avec cette tentative de Bougrine, l’arbitre a invité les deux équipes à rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps.

A la mi-temps, le coach « Sang et Or » a fait le choix de remplacer Sabir Bougrine par Anis Badri. Malgré ce changement, censé apporter une plus-value à l’animation offensive, le scénario du début du match allait se répéter. On jouait la 55e quand le Sud–africain, Percy Tau, est revenu à la charge, mais cette fois-ci pour faire le travail tout seul en commençant par s’infiltrer sur la droite avant de dribbler les défenseurs axiaux, Tougaï notamment, pris le temps de contrôler son ballon avant d’adresser une frappe si bien cadrée que Debchi n’a pu l’intercepter.

Ce but assassin a traduit les défaillances terribles d’une défense espérantiste ô combien flottante. Et comme après le premier but encaissé, les Espérantistes ont tenté de réagir après avoir encaissé le deuxième : face à la retournée de Tougaï, El Shenawy, auteur d’une jolie parade, éloigna le danger (59e).

Mais, à vrai dire, les « Sang et Or » qui sont au plus bas de leur forme depuis un certain temps déjà, étaient l’ombre d’eux-mêmes la majeure partie du temps et ce ne sont pas les changements opérés par leur coach, Nabil Maâloul, qui allaient les remettre en scelle.

Au contraire, les Cairotes qui dominaient parfaitement les débats, allaient anéantir définitivement les espoirs de leurs hôtes : servi par Hussein El Shahat, Kahraba, d’un tir aussi puissant que cadré, tripla la mise (75e).

Un troisième but ô combien précieux pour les Cairotes. Avec cette écrasante victoire et ces trois buts marqués à l’extérieur, Les Ahlaouis mettent un grand pas en finale.

Pour les Espérantistes, cette lourde défaite à domicile rend leur mission de qualification en finale de la Ligue des champions de la CAF quasi-impossible. La manche retour aura lieu dans une semaine, le vendredi 19 mai à partir de 20h00.