AC Milan-Inter: ce qu’il faut retenir avant cette affiche

Par LeSiteinfo avec MAP

Les demi-finales de la Ligue des champions d’Europe de football seront marquées, mercredi, par un duel entre l’AC et l’Inter de Milan, qui met à nouveau le football italien sur le devant de la scène européenne.

Ce derby relevé se jouera sur fond de revanche. Les deux derniers champions d’Italie vont se retrouver en Ligue de champions pour la troisième fois de leur histoire. Les Rossoneri ont toujours gagné. D’abord en 2003, en demi-finale après un double match nul (0-0 ; 1-1) qui verra l’AC Milan se qualifier grâce au but marqué à l’extérieur.

Cette année-là, le club rossonero était allé décrocher sa sixième C1, quatre ans avant la septième et dernière.

En 2005, le match retour fut interrompu après que le gardien de l’AC Milan, Dida, eut reçu un fumigène. L’Inter aura perdu sur tapis vert après s’être incliné (0-2) à l’aller.

Cette saison, les deux clubs de Milan sont aussi à la lutte dans le Calcio pour une qualification à la prochaine Ligue des champions, attribuée aux quatre premiers du classement. Les deux équipes savent aussi que le chemin le plus rapide actuellement pour la Ligue des champions est de remporter le trophée.

Dernière équipe italienne à avoir soulevé la Coupe aux grandes oreilles, en 2010, l’Inter s’invite en demi-finales pour la première fois depuis cette odyssée victorieuse sous les ordres de José Mourinho, en écartant le Benfica, après une victoire à l’aller (2-0) et un nul au retour (3-3).

Les Nerazzurri, qui comptent trois sacres en LDC, ont hérité de l’un des parcours les plus simples afin d’accéder au dernier carré de la C1, avec notamment comme adversaires le FC Porto en huitièmes de finale puis le Benfica Lisbonne en quarts.

En revanche, l’AC Milan, qui compte sept titres de C1, a eu plus de difficulté à se qualifier, car les Rossoneri ont dû affronter Tottenham lors des huitièmes de finale. Les Milanais, qui ont remporté le match aller 1 but à 0, se sont contentés d’un match nul au retour pour accéder aux quarts de finale.

Pour décrocher son billet pour le dernier carré, le très expérimenté AC Milan a ensuite affronté Napoli SSC qui jouait le premier quart de finale de son histoire.

Là encore, les Milanais profitent d’un but d’avance lors du match aller pour se qualifier en demi-finale.

Le match retour fut incroyable en intensité, avec 2 penaltys arrêtés, l’un par Mike Maignan pour le Milan AC et l’autre par Meret pour Naples. À l’extérieur, les Milanais ouvrent le score grâce à Olivier Giroud. Naples égalise à la 93ème minute, bien trop tard pour espérer accrocher les prolongations.

Ainsi, avec une équipe plus complète et au vu de sa forme du moment, l’AC Milan est favori pour rejoindre sa première finale de C1 depuis 2007.

De son côté, l’Inter montre deux visages cette année: une équipe irrégulière et éteinte en championnat, où elle a déjà été battue onze fois en 30 journées et n’a pris qu’un point lors des cinq derniers matchs, mais compacte et concentrée en C1.

Toutefois, bien qu’elle soit arrivée plus facilement que les 3 autres équipes en demi-finale, l’Inter n’est pas une équipe à sous-estimer.

Peu importe le résultat, il y aura une équipe italienne en finale de Ligue des Champions, ce qui n’est pas arrivé depuis 2017 avec la Juve.

L’autre demi-finale opposera en phase aller, mardi au Bernabéu, le Real Madrid, détenteur de quatorze couronnes continentales et champion en titre, à Manchester City, au palmarès quasi vierge sur la scène européenne.

S.L.