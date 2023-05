Carlos Garrido revient sur son départ du Wydad

Juan Carlos Garrido s’est confié sur la fin de son aventure avec le Wydad de Casablanca. Dans une déclaration à la chaîne TV On Time Sport l’Espagnol, dont l’approche tactique n’était pas au goût des supporters, n’a pas caché sa déception, indiquant qu’il voulait continuer avec le WAC qui s’apprête à jouer la demi-finale de la Ligue des champions.

«Je suis fier de mon parcours avec le Wydad. Les résultats étaient bons mais je respecte la décision du président», a assuré l’entraîneur.

Garrido a d’ailleurs balayé d’un revers de main les rumeurs selon lesquelles il aurait eu un conflit avec le bureau dirigeant du Wydad. «Je suis en bons termes avec toutes les composantes du club. Mon départ a été décidé par le président. Je suis triste mais ce sont les règles du football», a-t-il précisé.

Rappelons que le Belge Sven Vandenbroeck a été nommé, vendredi, entraîneur du Wydad de Casablanca, en remplacement de l’Espagnol Juan Carlos Garrido. « Je suis fier d’être là, de porter un maillot du WAC », a affirmé Vandenbroeck dans une vidéo diffusée sur la page facebook du club casablancais.

« Pour la fin de saison, on a besoin de tout le monde pour nous supporter. Soyez là tous les matches, suivez-nous, supportez-nous et on fera le nécessaire », a lancé l’ancien entraineur de l’AS FAR, arborant un maillot du Wydad.

H.M.