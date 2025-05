Le Wydad prend une décision concernant Lorch et Mailula

Le Wydad de Casablanca a décidé de conserver Thembinkos Lorch et Cassius Mailula, dont la période de prêt prendra fin le 31 juillet prochain.

Le club dispose d’une clause dans les contrats des deux joueurs, lui permettant de les recruter définitivement sans passer par de nouvelles négociations avec leurs clubs respectifs, à savoir Mamelodi Sundowns et Toronto FC. Il lui suffit de lever l’option d’achat en versant les montants déjà fixés dans les accords initiaux, apprend-t-on.

Selon les informations de Le Site info, Mohamed Amine Benhachem, entraîneur par intérim et directeur sportif du club, et le directeur technique Hassan Benabicha, ont tous deux recommandé à la direction de conclure ces transferts définitifs, convaincus par les performances des deux joueurs.

Mailula et Lorch se sont particulièrement illustrés lors du récent choc face à l’AS FAR. Le premier a délivré une passe décisive sur l’ouverture du score signée Samuel Opoku Obeng, tandis que le second a inscrit le but de la victoire d’une superbe manière.

Par ailleurs, le Wydad souhaite également conserver Mehdi Moubarki, prêté par Al-Aïn.

N.M.