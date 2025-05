L’AS FAR arrache un défenseur dans le viseur du Raja

L’AS FAR a réussi à conclure le transfert d’un défenseur que le Raja voulait recruter depuis deux ans. Il s’agit de Soufiane Bouftini, le joueur d’Al Wasl FC, qui est parvenu à un accord avec les Militaires pour intégrer ses rangs et signer ainsi son retour en Botola.

Selon Assabah, l’AS FAR a déjà entamé ses préparatifs pour la prochaine saison en ouvrant les discussions avec de nombreux joueurs afin de renforcer son effectif. Cette année, le club a souffert au niveau défensif, ce qui causé son élimination de la Ligue des champions en quarts de finale. Le quotidien arabophone précise, à ce propos, que Bouftini ne sera pas la seule recrue du club qui compte s’offrir d’autres défenseurs pour mettre fin à son manque de solidité défensive.

«Bouftini aurait décidé de retourner en Botola après avoir appris que Badr Benoun pourrait également signer son retour au Raja», souligne Assabah.

Pour rappel, selon une source sûre de Le Site info, le RCA, en quête de nouveaux joueurs capables de remettre l’équipe sur de bons rails, a appris que Badr Benoun souhaiterait retourner au club. «Benoun sera toujours le bienvenu. Il est capable d’apporter une réelle valeur ajoutée à notre effectif. Maintenant, l’idée de son retour devra être discutée avec l’entraîneur Lassad Chabbi», assure notre source.

Le contrat de Benoun avec Qatar SC court jusqu’en juin 2025, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’un retour gratuit au Raja. Un renfort de taille pour l’équipe dont la défense a besoin d’être renforcée.

Par ailleurs, le Raja a entamé les discussions avec plusieurs joueurs dont le club souhaite se séparer.

Il s’agit de Yasser Baldé, Hani Amamou, Abderrahmane Soussi, Benaissa Benamar et Federico Bikoro. Recrutés lors du dernier mercato estival, les cinq joueurs n’ont pas été à la hauteur des espérances du staff technique et du public et ont peu joué cette saison.

D’après une source de Le Site info, les négociations se déroulent bien avec deux joueurs tandis que les trois autres réclament tous leurs arriérés pour quitter le club. Les dirigeants, de leur côté, souhaitent éviter de nouveaux litiges afin de pouvoir lever l’interdiction de recruter lors de la prochaine fenêtre de transferts.

En se séparant de ces cinq joueurs, le Raja cherche à renflouer ses caisses pour renforcer son effectif pour la prochaine saison et redonner un nouveau souffle à son vestiaire.

N.M.