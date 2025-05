Carburants au Maroc: les prix de l’essence et du gasoil ont reculé

Les prix des carburants au Maroc ont enregistré une légère baisse ce jeudi, au grand bonheur des automobilistes.

Selon une source de Le Site info, les prix de l’essence et du gasoil ont reculé de 20 centimes.

Cette baisse est due à la baisse des cours de pétrole au niveau international, apprend-t-on.

Pour rappel, Houcine El Yamani, secrétaire général du Syndicat national du pétrole et du gaz et président du Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole a, à plusieurs reprises, appelé à l’annulation de la libéralisation des prix des carburants. Il plaide pour leur réintégration dans la liste des produits dont les prix sont réglementés selon une formule de calcul garantissant les intérêts et les droits de toutes les parties concernées, tout en restant adaptée au faible pouvoir d’achat des Marocains

N.M