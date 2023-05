Wydad-AS FAR: revivez les buts de la rencontre (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Wydad de Casablanca et l’Association Sportive des FAR ont fait jeu égal (1-1) au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à l’occasion de la 24e journée de la Botola Pro D1, mercredi.

Menés un but à zéro en fin de première mi-temps, les militaires ont recollé au score pendant la deuxième période.

Durant le début de cette saison, Rabat avait largement battu le Wydad pour le compte de la 9e journée (3-0). Lors de la dernière saison, les Rouges avaient dominé les Rbatis pour le compte de la 22e journée (3-0), et l’avaient emporté face à l’AS FAR à l’occasion de la 7e journée (0-1).

Les Rouge et Blanc ont débloqué le compteur à la 45e+6 minute avec un but contre son propre camp marqué par Monteiro Borges. L’Association Sportive des FAR est revenue à la marque à la 90e+7 minute avec un but contre son camp inscrit par Amine Aboulfath, lui laissant ainsi l’occasion d’achever le match sur un nul.

À la suite de cette rencontre, Casablanca reste à la deuxième place du classement avec 50 points, tandis que les militaires, 51 points, se maintiennent à la première place.

Pour la prochaine journée de Botola Pro D1, Rabat jouera à domicile face à la Jeunesse sportive Salmi samedi, alors que la formation casablancaise se rendra chez le Chabab de Mohammédia samedi.

Fiche technique

Botola Pro D1, 24e journée

Wydad de Casablanca – Association Sportive des FAR : 1-1, 1-0 à la mi-temps

Au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, mercredi 3 mai 2023

Arbitre : Yassine Bouslim

S.L