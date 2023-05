Deux joueurs de la Botola tapent dans l’oeil de Walid Regragui

Le sélectionneur national Walid Regragui a suivi les matchs des trois clubs marocains (WAC, Raja et AS FAR) en compétitions africaines le week-end dernier depuis les tribunes. D’après nos sources, deux joueurs ont particulièrement impressionné le technicien marocain. Il s’agit du gardien de but du WAC, Youssef Moutia et du milieu de terrain de l’AS FAR, Zineddine Derrag.

Selon la même source, Regragui devrait même placer le nom de ses deux joueurs dans la liste des joueurs désignés pour rejoindre l’équipe nationale marocaine lors du prochain rassemblement FIFA, à condition que ces derniers continuent de travailler dur pour perfectionner leur niveau.

Pour rappel, Walid Regragui a fait appel à trois joueurs de la Botola lors de la récente coupe du monde des nations. Les trois joueurs évoluent au Wydad et sont : Reda Tagnaouti, Yahya Jabrane et Yahia Attiat Allah.