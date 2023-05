Wydad-AS FAR: à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Alors que se dessine un duel AS FAR-Wydad de Casablanca dans la course au titre du championnat marocain de football, le classico qui sera disputé ce mercredi au complexe Mohammed V de Casablanca, en match en retard pour le compte de la 24e journée de la Botola Pro D1 « Inwi », s’annonce décisif pour déterminer le champion du Maroc, à six journées de la fin de la saison 2022-2023.

Avec 50 points au compteur, les militaires, qui occupent le fauteuil de leader depuis plusieurs journées, ne comptent désormais qu’un petit point d’avance sur leurs rivaux Wydadis (2è, 49 points), tandis que le FUS de Rabat complète le podium avec 44 points.

Les deux équipes disputeront ce match de grande importance après avoir connu des fortunes diverses dans les compétitions africaines le week-end dernier.

Si le Wydad a réussi à s’extirper difficilement du piège tendu par les Tanzaniens de Simba SC pour se qualifier au dernier carré de la Ligue des Champions d’Afrique pour la 5ème fois consécutive, l’AS FAR n’a pas connu le même sort en quart de finale de la Coupe de la CAF.

Défaits 2-0 à l’extérieur en match aller contre l’USM Alger, les Militaires ne sont pas parvenus à réaliser une Remontada face à l’équipe algérienne, dimanche devant leur public, se contentant d’une décevante victoire 3-2, synonyme de douloureuse élimination.

Galvanisés par leur qualification en demi-finale de la Ligue des Champions d’Afrique, les Rouges souhaitent, eux, surfer sur cette dynamique positive pour récolter les trois points de la victoire dans le Classico et s’emparer par la même occasion de la place de leader du championnat.

Les champions en titre casablancais ne veulent pas perdre une telle occasion de prendre les commandes de la Botola Pro D1 face à leur principal rival rbati dans un Classico qui s’annonce palpitant.

Le Wydad tentera, de même, de prendre sa revanche après la lourde défaite (3-0) face à l’AS FAR lors de la première partie de la saison (9ème journée).

De son côté, l’AS FAR, qui espère renouer avec le sacre en Botola après 15 ans de disette, disputera ce match crucial avec la victoire en ligne de mire, pour prendre le large en tête du championnat (+4 points) et mettre un coup au moral à son rival direct, le Wydad.

Malgré leur mésaventure africaine, les Militaires, qui nourrissaient de grands espoirs d’aller au bout de cette compétition continentale, sont encore en lice pour les titres de la Coupe du Trône et du championnat, pour sauver leur saison.

Faisant forte impression tout au long de la Botola, les Rbatis ont montré une grande maîtrise face aux différentes équipes de première Division pour se maintenir en tête du championnat, malgré une grande concurrence.

Efficaces offensivement avec 40 réalisations en 23 matches et solides défensivement avec seulement 15 buts concédés, l’AS FAR a des statistiques de champion, mais c’est sans compter sur le Wydad de Casablanca, qui ne veut rien lâcher. Toujours en lice sur tous les tableaux, le WAC affiche de grandes ambitions de finir la saison en grande pompe et réitérer les exploits de l’année dernière.

Ce Classico AS FAR-Wydad, très attendu par les fans de football, risque de marquer un tournant dans la saison, le vainqueur pouvant avoir une belle option de s’adjuger le sacre en Botola Pro D1 « Inwi ».

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 19h15. Elle sera retransmise sur Arryadia HD.

S.L.