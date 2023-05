AS FAR: Da Cruz appelle à l’union avant le match contre le WAC

Fernando Da Cruz, entraîneur de l’AS FAR a adressé un message aux supporters militaires après l’élimination en quarts de finale de la coupe de la Confédération africaine (CAF) face aux Algériens de l’USMA.

Da Cruz a déclaré qu’il comprend parfaitement la colère des fans de l’AS FAR et de leur déception de cette élimination mais rappelle que la saison n’est pas encore terminée et que le club reste en compétition pour les titres du championnat national et de la Coupe du trône.

L’AS FAR affronte ce mercredi à Casablanca le Wydad en Botola. Un match très important dans la lutte au titre. À cette occasion, Da Cruz a appelé les supporters à se mobiliser et soutenir les joueurs. « Je demande aux fans de soutenir l’équipe dans tous les événements à venir car cette période est difficile et nécessite une cohésion de toutes les composantes du club », souligne l’entraîneur de l’AS FAR.

Pour rappel, un point seulement sépare les militaires des Rouges à sept journées du terme de la Botola.