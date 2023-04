VIDEO : Mouratoglou surpris de la participation de Reda Bennani au Masters de Madrid

En vacances à Marrakech, Patrick Mouratoglou, un des entraîneurs de tennis les plus célèbres au monde, a livré quelques déclarations à la page officielle du Marrakech Royal Tennis Club.

Invité à commenter la Wild Card (WC) reçue par le jeune tennisman marocain Reda Bennani pour participer au Masters 1000 de Madrid (24 avril-7mai), Patrick Mouratoglou s’est montré surpris : « Ah bon? Wow, ça c’est quelque chose. C’est dur de faire plus gros que ça à part les grands chelems, c’est ce qui a de plus importants comme tournois. S’il a été invité, ça en dit long sur la qualité de tennis qu’il pratique. On ne lui aurait pas donné la WC s’il ne pratiquait pas un bon tennis. J’ai hâte de le voir jouer », déclare Patrick Mouratoglou.

Rappelons que l’entraîneur français de 52 ans a entraîné plusieurs grands joueurs et joueuses de tennis. Parmi eux, Serena Williams, Caroline Wozniacki, Marcos Baghdatis, Grigor Dimitrov et plus récemment le jeune danois, Holger Rune.