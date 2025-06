ITF M15 Casablanca : huit Marocains au rendez-vous des huitièmes

Le tennis marocain s’illustre brillamment cette semaine à Casablanca, où le club de l’ASAS Aïn Sebaâ accueille un tournoi international ITF doté de 15 000 dollars. Sur les courts en terre battue du prestigieux club casablancais, huit joueurs marocains ont validé leur billet pour les huitièmes de finale.

Parmi les têtes d’affiche locales, Ilyass Fahim a parfaitement maîtrisé son entrée en lice, tout comme Reda Bennani, auteur d’un match solide. Hamza Karmoussi et Walid Ahouda, visiblement à l’aise sur la surface ocre, n’ont pas tremblé non plus face à leurs adversaires respectifs.

Yassine Dlimi, de son côté, a montré une grande sérénité pour écarter l’Espagnol Gonzalez Fernandez. Yazid Lahjomri, a su faire parler son mental dans un match accroché pour s’imposer en trois sets. Enfin, Younes Laaroussi et Hamza El Amine complètent ce tableau 100% marocain en s’imposant avec autorité.

Le prochain tour qui se jouera ce jeudi s’annonce décisif. Le public marocain aura droit à une double confrontation 100% marocaine. Ainsi, Yassine Dlimi défiera Yazid Lahjomri tandis que Mehdi Benchakroun affrontera Ilyas Fahim. Les autres joueurs marocains attendent encore de connaître leurs adversaires, qui disputent actuellement leurs matchs au moment où ces lignes sont écrites.