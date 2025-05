La France dévoile ses besoins urgents en main-d’œuvre

Par LeSiteinfo avec MAP

La France a dévoilé, jeudi, sa nouvelle liste dite des « métiers en tension » permettant aux secteurs concernés de recruter des travailleurs étrangers tout en régularisant leur situation.

Parmi les «métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement», dont la liste actualisée a été publiée au Journal officiel, figurent notamment les agriculteurs salariés, aides à domicile et aides ménagères, aides de cuisine, cuisiniers, employés de maison et personnels de ménage, maraîchers/horticulteurs salariés, ou encore les employés de l’hôtellerie et du secteur du bâtiment.

Infirmiers, ingénieurs, techniciens, ouvriers avec différents degrés de qualification, sont également identifiés parmi les quelque 80 métiers en manque de main-d’œuvre sur la liste établie région par région.

Prévue par la loi française relative à l’immigration, la liste qui s’appuie sur le critère de « tension de recrutement », mais également sur celui de « présence significative » des travailleurs étrangers non communautaires par rapport à la moyenne nationale, vise « à soutenir la mise en œuvre du nouveau cadre légal, en conciliant contrôle de l’immigration et amélioration de l’intégration », selon un communiqué du ministère français du Travail.

Citée dans le communiqué, la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin, a indiqué que « cette nouvelle liste des métiers en tension permet de répondre aux difficultés de recrutement persistantes, tout en favorisant l’intégration des personnes déjà présentes sur notre territoire », précisant qu’elle a été construite « à partir des réalités locales du marché du travail, en lien avec les partenaires sociaux, afin de s’adapter au plus juste aux secteurs en manque de main-d’œuvre ».

« Très attendue » par les syndicats et les entreprises, la liste prend en compte les besoins et les difficultés de recrutement que rencontrent ces dernières, a souligné, de son côté, la ministre chargée du Travail et de l’Emploi Astrid Panosyan-Bouvet, assurant que sa publication et son utilisation « vont de pair avec la poursuite de nos efforts pour lutter contre le chômage des étrangers en France et le remplissage des postes non pourvus par une immigration de travail régulière, sélective, régulée et conforme à nos intérêts nationaux ».

Pour rappel, une première liste des métiers en tension a été établie en 2021 et actualisée en mars 2024.

La loi « Immigration » du 26 janvier 2024 a créé un nouvel usage de cette liste : elle devient également un outil d’application du nouveau motif d’admission exceptionnelle au séjour (AES) permettant la délivrance préfectorale d’un titre de séjour temporaire pour les personnes en situation irrégulière.

Alors que l’emploi en France d’une personne en situation irrégulière est, en principe, passible de 30 000 euros d’amende et cinq ans d’emprisonnement, ce dispositif devrait permettre à des entreprises rencontrant des difficultés à recruter de garder leurs employés et d’écarter le risque d’une condamnation.