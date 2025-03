La franco-marocaine Sarah El Haïry nommée Haut-commissaire à l’Enfance

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancienne ministre Sarah El Haïry a été nommée, mercredi, Haut-commissaire à l’Enfance, a annoncé la porte-parole du gouvernement Sophie Primas lors du compte rendu d’un Conseil des ministres.

Née à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher) de parents marocains, un père médecin et une mère cheffe d’entreprise, l’ancienne ministre chargée de l’Enfance a fait ses études primaires à Rabat et eu son baccalauréat à Casablanca avant de s’envoler vers la France pour ses études de droit.

Entre 2020 et 2024, elle exerce plusieurs fonctions ministérielles : secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement, secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et du Service national universel, secrétaire d’État chargée de la Biodiversité, puis ministre déléguée chargée de l’Enfance, de la Jeunesse et des Familles.

Dans une interview au Parisien, alors qu’elle venait d’être nommée secrétaire d’État chargée de la Jeunesse, elle s’était dite « fière » de sa binationalité qui constitue pour elle « une conjugaison de richesses ».

Dans sa nouvelle mission, cette ancienne députée du Mouvement démocrate (MoDem), parti du Premier ministre François Bayrou, aura à apporter son concours à la coordination, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques en matière d’enfance.

Son travail consistera également à organiser la concertation avec les acteurs du secteur et de coordonner au niveau interministériel la politique française de l’enfance.