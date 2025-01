France: le trafic aérien retrouve son niveau d’avant-Covid

Par LeSiteinfo avec MAP

Près de 178 millions de passagers ont pris l’avion en France en 2024, soit 99,1% du niveau de 2019, dernière année avant la pandémie de Covid-19, grâce à la reprise du trafic international, selon la Direction générale de l’aviation civile (DGAC).

Le trafic international a dépassé son niveau de 2019, tiré par les voyages entre la France et l’Amérique, ceux vers les autres pays de l’Union européenne et surtout vers l’Afrique, avec 24,1 % de passagers en plus qu’il y a cinq ans, selon les chiffres de la DGAC, relayés par la presse de l’Hexagone.

Les destinations les plus prisées ont été l’Espagne et l’Italie, avec respectivement 17,1 millions et 14,4 millions de voyageurs, soit 12,1% de plus qu’en 2019 pour l’Espagne et 15,6% pour l’Italie.

Les liaisons de la France vers le Maghreb ont aussi largement dépassé les niveaux d’avant la pandémie, avec + 35% pour le Maroc notamment.

La reprise a été, en revanche, ralentie par le trafic intérieur qui continue de baisser avec seulement 27,4 millions de passagers, soit 80,3% du niveau de 2019, seules les liaisons entre la métropole et les départements d’outre-mer ayant retrouvé leur niveau d’avant la pandémie, d’après la même source.

La fréquentation des aéroports est elle aussi inégale. Certaines plateformes ont dépassé leurs niveaux de 2019, parfois largement comme à Beauvais (+ 64,6 %). Paris-Orly, Nice et Marseille font aussi mieux qu’il y a cinq ans.

La plupart des plateformes aéroportuaires ont toutefois accueilli moins de passagers en 2024 qu’en 2019, notamment Paris-Charles-de-Gaulle (92,3 % de la fréquentation de 2019).

Les aéroports ayant le plus de difficultés à retrouver leurs passagers sont Toulouse (81,5 %), Bordeaux (85,7 %) et Lyon (88,9 %), relève-t-on.

