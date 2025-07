Le Royaume-Uni abaisse l’âge de voter à 16 ans

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement britannique a annoncé, jeudi, qu’il entend abaisser l’âge de voter à 16 ans dans toutes les opérations électorales dans le pays dans le cadre d’une réforme majeure du système électoral. La réforme proposée, qui sera soumise au parlement pour approbation, devra aligner le droit de vote à travers le Royaume-Uni sur ceux de l’Écosse et du Pays de Galles, où les jeunes électeurs participent déjà aux élections décentralisées.

Cette réforme, qui entrera en vigueur lors des prochaines élections, vise à améliorer l’équité pour les jeunes de 16 et 17 ans, dont beaucoup travaillent déjà et sont aptes à servir dans l’armée, a dit le gouvernement, expliquant que la réforme devra permettre aux électeurs d’utiliser les cartes bancaires et les cartes d’anciens combattants comme pièces d’identité afin d’aider davantage de personnes à exercer leur droit démocratique.

De nouvelles règles plus strictes seront également mises en place pour protéger le pays contre les interférences politiques étrangères. La réforme vient concrétiser une promesse du parti travailliste, au pouvoir, qui s’était engagé dans son manifeste électoral de 2024 à donner le droit de vote aux jeunes de 16 et 17 ans.

Le plan prévoit également des mesures visant à encourager l’inscription des électeurs. Bien qu’il ne s’engage pas à une inscription entièrement automatique, le gouvernement a annoncé qu’il adopterait un « système d’inscription des électeurs de plus en plus automatisé » qui réduirait la nécessité de remplir plusieurs fois les informations auprès des différents services gouvernementaux. « Pendant trop longtemps, la confiance du public dans notre démocratie a été endommagée et la foi dans nos institutions a décliné », a dit Angela Rayner, vice-première ministre.

« Nous prenons des mesures pour éliminer les obstacles à la participation qui permettront à davantage de personnes de s’engager dans la démocratie britannique, en soutenant notre plan de changement et en respectant notre engagement de donner aux jeunes de 16 ans le droit de vote », a-t-elle ajouté. Le plan gouvernemental prévoit aussi des changements concernant le financement des élections afin de renforcer la transparence. Des mesures sont prévues pour combler les lacunes qui pourraient permettre à l’argent étranger d’influencer les élections britanniques et il y aura une répression des dons illégitimes par le biais de sociétés écrans.

Dans le même temps, des amendes plus lourdes, pouvant aller jusqu’à 500.000 livres Sterling, sont prévues pour ceux qui enfreignent les règles, toute déclaration fausse ou trompeuse constituant une infraction pénale. Les partis politiques seront ainsi tenus d’évaluer les entreprises dont ils reçoivent des dons par le biais d’une série de tests prouvant leur lien avec le Royaume-Uni ou l’Irlande. Les entreprises utilisées pour les dons politiques devront prouver qu’elles génèrent des revenus dans ces pays.