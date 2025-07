Madrid: un feu de forêt provoque un énorme nuage de fumée

Par LeSiteinfo avec MAP

Un incendie de forêt déclaré jeudi dans la localité de Méntrida, située à environ 50 kilomètres de Madrid, a engendré un imposant nuage de fumée qui s’est étendu jusqu’à la capitale espagnole, poussant les autorités à appeler la population à la vigilance.

Selon les services de protection civile, la fumée dense, portée par les vents, a atteint plusieurs zones de Madrid en début d’après-midi, réduisant la visibilité et provoquant des chutes de cendres dans plusieurs quartiers de la ville. Les autorités ont appelé les habitants à rester chez eux, à garder portes et fenêtres fermées, et à porter un masque chirurgical en cas de sortie.

L’incendie, déclaré vers 13H00 GMT, mobilise actuellement plus de 150 pompiers, appuyés par des moyens terrestres et aériens, selon le service régional d’information sur les feux de forêt de Castille-La Manche. Une autoroute reliant Madrid à la zone sinistrée a été temporairement fermée à la circulation.

Le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, a exprimé sa solidarité avec les populations affectées, assurant que tous les moyens de l’État sont mobilisés pour maîtriser l’incendie, tout en appelant à la prudence.

Les températures élevées enregistrées dans plusieurs régions d’Espagne ces derniers jours, notamment à Méntrida où le mercure a atteint les 39°C jeudi, compliquent l’intervention des secours, souligne l’Agence météorologique espagnole (AEMET).

Depuis le début de l’année 2025, plus de 25.000 hectares ont été ravagés par les flammes en Espagne. En 2022, le pays avait enregistré un triste record en Europe avec plus de 300.000 hectares brûlés, selon le Système européen d’information sur les feux de forêt (EFFIS).

S.L.