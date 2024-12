Notre-Dame de Paris s’apprête à rouvrir ce week-end

Par LeSiteinfo avec MAP

La semaine dernière, le monde découvrait avec émotion les premières images de la majestueuse cathédrale Notre-Dame de Paris, restaurée et reconstruite en partie après le terrible incendie du 15 avril 2019 qui a failli réduire à néant ce patrimoine de l’humanité.

L’émotion sera encore au rendez-vous ce week-end pour la réouverture très attendue de ce joyau de l’architecture gothique qui retrouve toute sa splendeur, comme en témoignaient déjà ces images inédites, retransmises en direct sur les chaînes de télévision françaises à l’occasion de la visite ultime du président français Emmanuel Macron marquant la clôture de ce chantier gigantesque.

Cette visite a permis de découvrir le formidable travail effectué par pas moins de 2.000 artisans, restaurateurs, échafaudeurs et couvreurs, campanistes, doreurs, sculpteurs ou encore architectes, pour faire renaitre de ses cendres cet édifice d’une valeur universelle exceptionnelle qui s’apprête rouvrir ses portes ce weekend en présence d’un large public, allant de simples citoyens à des chefs d’Etat et de gouvernement conviés aux cérémonies officielles aux côtés de représentants de différentes religions.

Il aura fallu cinq ans pour concrétiser la renaissance espérée de ce monument emblématique de la France, inscrit depuis 1991 au patrimoine mondial de l’UNESCO au sein de l’ensemble « Paris, rives de la Seine ».

C’est le délai ambitieux qu’avait fixé le président Emmanuel Macron en promettant dès le soir du tragique incendie, dans un discours des plus solennels depuis l’Elysée, de « rebâtir Notre-Dame », alors que le monde entier était sous le choc devant le spectacle de la cathédrale en flammes et les images impressionnantes de l’effondrement de sa toiture et sa flèche millénaire.

Pari réussi ! Et c’est d’ailleurs avec « une immense fierté » que le chef de l’Etat a tenu à remercier, fin novembre lors de sa dernière visite du chantier avant l’inauguration de la cathédrale rebâtie, tous ceux ayant rendu possible ce défi de reconstruction : compagnons, mécènes et contributeurs associés.

« Vous avez tenu cette promesse de rebâtir Notre-Dame en 5 ans, vous l’avez fait. C’est une fierté immense pour la nation tout entière. Je vous en suis infiniment reconnaissant », avait affirmé Macron, qui n’a pas manquer de saluer aussi « l’immense élan de solidarité qui a traversé le monde entier, à travers 150 pays : 340.000 mécènes et donateurs ».

Les cérémonies d’ouverture, qui s’étaleront tout au long de ce week-end, seront organisées en trois temps. Un temps républicain qui se déroulera sur le parvis de l’église avec l’accueil des chefs d’Etat, de gouvernement et de personnalités internationales, en présence du président français. Le 2ème temps sera consacré au cérémonial religieux de la réouverture de Notre-Dame, alors que le 3ème temps connaitra l’organisation de manifestations culturelles et festives.

Selon les organisateurs de ce cérémonial, ces trois temps se veulent « l’incarnation d’un moment de rassemblement autour d’un édifice dépositaire de l’imaginaire français depuis 800 ans ».

La reconstruction des parties abimées par le feu de l’église a nécessité un effort colossal de tous les métiers.

A la contrainte d’un calendrier serré, s’ajoutait une autre et non des moindres : reconstruire à l’identique ce chef-d’oeuvre de l’architecture gothique, avec des techniques de sécurité et de protection à même d’éviter d’autres incidents tragiques à l’avenir.

Au total, 843 millions d’euros de dons ont été recueillis pour cette restauration qui aura coûté 700 millions d’euros.

Le montant restant servira à financer la troisième phase de restauration, celles des façades et de la couverture de la sacristie et du chœur. Ces travaux, déjà prévus d’ailleurs avant l’incendie, seront conduits en 2025.

S.L