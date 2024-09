France: deux nouveaux ministres intègrent le gouvernement Barnier

Par LeSiteinfo avec MAP

La présidence française a annoncé, vendredi, la nomination de deux nouveaux ministres délégués qui intègrent le gouvernement de Michel Barnier.

Il s’agit de Jean-Louis Thiériot nommé ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens combattants, et Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Egalité entre les femmes et les hommes, chargée des Personnes en situation de handicap, a précisé l’Elysée dans un communiqué.

Dévoilée samedi dernier, l’équipe du nouveau Premier ministre français Michel Barnier était initialement composée de 39 membres, dont 19 ministres, 15 ministres délégués et 5 secrétaires d’État.

Avec ces nominations, le gouvernement Barnier compte désormais 41 membres.

Les nouvelles nominations interviennent alors que l’absence d’un ministère dédié aux personnes en situation de handicap avait fait polémique, plusieurs associations ayant regretté l’inexistence d’un tel ministère dans l’équipe gouvernementale de Michel Barnier.

S.L.