Volkswagen envisage des fermetures d’usines en Allemagne

Par LeSiteinfo avec MAP

Le constructeur automobile allemand Volkswagen envisage, pour la première fois, de fermer des usines en Allemagne et de licencier du personnel dans le cadre d’un plan d’austérité rendu nécessaire par la crise que traverse le secteur.

Réuni lundi, le conseil d’administration du groupe a annoncé que les différentes marques de Volkswagen devront faire face à une « restructuration en profondeur ». Selon la presse allemande, il a été précisé que « même les fermetures d’usines de production de véhicules et de composants ne peuvent plus être exclues sans une réaction rapide ». Le PDG de la marque Volkswagen, Thomas Schäfer, a décrit la situation comme « extrêmement tendue », ajoutant qu’elle ne pourra plus être réglée par de « simples mesures d’économies », selon une note interne relayée par les médias. De son côté, Oliver Blume, PDG du groupe Volkswagen, a souligné que « le marché automobile européen traverse une période particulièrement difficile ».

La marque Volkswagen n’a pas encore précisé le nombre de postes susceptibles d’être supprimés parmi les quelque 120.000 emplois en Allemagne, ni identifié les sites qui pourraient fermer. Face à ce scénario, le principal syndicat IG Metall et le comité d’entreprise ont immédiatement réagi. « Ce plan constitue une attaque contre nos emplois, nos sites et nos conventions collectives », a déclaré Daniela Cavallo, présidente du comité d’entreprise, citée dans un communiqué d’IG Metall.

Thorsten Gröger, directeur régional d’IG Metall pour la Basse-Saxe et la Saxe-Anhalt, a également dénoncé ce plan comme étant « irresponsable et dangereux pour les emplois et les sites de l’entreprise », promettant une « résistance farouche » à toute mesure allant à l’encontre des intérêts du personnel et des régions concernées. La marque principale Volkswagen, basée en Basse-Saxe, lutte depuis des années contre des coûts élevés et une perte de compétitivité et de rendement par rapport à ses marques sœurs Skoda, Seat et Audi, filiales du groupe Volkswagen.

En 2023, le groupe Volkswagen avait lancé un programme de réduction des coûts pour sa marque phare, avec l’objectif de réaliser 10 milliards d’euros d’économies afin d’atteindre une marge de 6,5% d’ici 2026. Actuellement, Volkswagen est la marque la moins rentable du groupe.