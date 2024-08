Variole du singe : la Côte d’Ivoire déclare vingt-huit cas dont un décès

Par LeSiteinfo avec MAP

Vingt-huit cas de variole de singe dont un décès ont été recensés en Cote d’ivoire, a indiqué l’institut national de l’hygiène publique (INHP).

«28 cas de Mpox ont été enregistrés au 20 août, dont un décès», a souligné l’INHP cité par des médias, rappelant qu’un premier bilan établi le premier août en Côte d’Ivoire faisait état de six cas «non mortels ».

Pour le docteur Daouda Coulibaly de l’INHP, « la situation n’est pas alarmante », estimant qu’ »on est au début d’une épidémie naissante, il n’y a pas de flambée ».

Et de poursuivre que « la surveillance est renforcée » car, il s’agit de casser les chaînes de transmission, d’identifier les contacts des cas et par là, de les isoler et les suivre.

La République Démocratique du Congo demeure le pays le plus touché, avec au moins 16.000 cas, dont 548 mortels.

L’Organisation Mondiale de la Santé a décrété le 14 août cette épidémie comme «urgence de santé publique de portée internationale ».