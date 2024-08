France : alerte sanitaire au sujet d’un fromage ayant provoqué une infection bactérienne

Par LeSiteinfo avec MAP

Les autorités françaises ont lancé, mercredi, une alerte sanitaire au sujet d’une marque de fromage ayant provoqué une infection bactérienne (salmonelloses).

« Entre fin juillet et début août, l’Institut Pasteur et Santé publique France ont identifié un ensemble de cas de salmonelloses (72 cas) présentant des caractéristiques similaires dans plusieurs régions du pays », annoncent les départements de l’Agriculture et de la Santé dans un communiqué.

« Ces cas sont liés à la consommation, entre début mars et début août 2024, de fromages fermiers +Le Chasteau+, produits dans le Cantal +fromages à pâte molle+ et vendus en particulier sur des marchés du Puy-de-Dôme », précise la même source.

Les enquêtes alimentaires effectuées auprès des malades et celles de traçabilité, réalisées auprès des lieux d’achat et de consommation ont permis d’identifier les produits suspects, ajoutent les deux départements, notant que ces contrôles ont conduit à la fermeture en urgence de la fromagerie et à la consignation de l’ensemble des fromages sur site le 23 juillet.

A rappeler que les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d’apparition brutale, souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6h à 72h après la consommation d’un produit contaminé. Ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.