Hajj: plus de 250.000 visiteurs sans visa rapatriés

Par LeSiteinfo avec MAP

Le porte-parole du ministère saoudien de l’Intérieur, le colonel Talal Chalhoub, a indiqué que 256.481 visiteurs détenteurs de visas autres que ceux pour le Hajj ont été rapatriés par les autorités.

Intervenant lors de la conférence de presse quotidienne du Hajj, Chalhoub a indiqué que les services de sécurité s’opposent fermement à toutes les tentatives visant à porter atteinte à la sécurité des pèlerins, soulignant que celle-ci est une ligne rouge.

Et de préciser que la peine encourue par les personnes transportant des contrevenants aux règles du Hajj est de six mois de prison assortie d’une amende de 50.000 riyals, la diffamation et l’expulsion des expatriés avec interdiction d’entrer en Arabie Saoudite.

Les forces de sécurité poursuivent les vérifications des permis des pèlerins, a-t-il dit, notant que les autorités continuent d’imposer un cordon de sécurité rigoureux autour des Lieux Saints jusqu’à la fin du Hajj.

S.L.