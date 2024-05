J.O Paris : Samsung lance sa campagne olympique et paralympique

À moins de 100 jours de Paris 2024, Samsung Electronics Co., Ltd., partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, a officiellement lancé sa campagne « Open Always Wins ». Cette campagne célèbre l’ouverture, une valeur partagée par la marque avec les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques. Samsung a également annoncé l’ouverture officielle de son espace de rencontres « Olympic™️ rendezvous @ Samsung | Champs-Élysées 125 ».

Présenté pour la première fois en janvier, le slogan « Open Always Wins » illustre la croyance de Samsung que l’ouverture favorise de nouvelles perspectives et offre des possibilités sans limites. Ce concept est au cœur des activités prévues par Samsung pour Paris 2024. Déployée aujourd’hui, la campagne met en scène ce principe à travers les parcours de membres de l’équipe Samsung Galaxy : le skateboarder Aurélien Giraud de France, le sprinter paralympique allemand Johannes Floors, et la breakdancer française Sarah Bee. Elle souligne comment l’ouverture d’esprit peut conduire à accomplir des exploits remarquables.

« En tant que partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, Samsung est à la pointe de l’innovation, fournissant des technologies avancées et des expériences enrichissantes depuis près de quarante ans », a expliqué TM Roh, président et Chef de la Division Mobile eXperience (MX) chez Samsung Electronics. « La façon dont nous vivons les Jeux a évolué de manière significative, la technologie joue désormais un rôle essentiel dans la promotion de l’esprit olympique. Cet aspect est d’autant plus pertinent alors que nous nous apprêtons à vivre des ‘Jeux grand ouverts’. Nous sommes enthousiastes à l’idée de proposer aux fans et aux athlètes des expériences et des interactions enrichissantes lors de Paris 2024 avec notre campagne “Open Always Wins. »

Samsung a également présenté un tout nouveau point de rencontre, l’Olympic™️ rendezvous @ Samsung | Champs-Elysées 125, qui offrira aux passionnés des Jeux Olympiques et Paralympiques un périple extraordinaire vers Paris 2024, jalonné d’expériences emblématiques. Les visiteurs pourront revivre les temps forts des éditions précédentes des Jeux grâce à la technologie Galaxy, découvrir les dernières innovations de Samsung et créer des souvenirs mémorables avec Galaxy AI.





Pour la conception de ce point de rencontre, Samsung s’est associé à l’architecte visionnaire Jean Nouvel, lauréat du prix Pritzker, dont l’œuvre avant-gardiste incarne l’esprit exceptionnel des athlètes olympiques et paralympiques, toujours en quête de repousser les frontières et de redéfinir les possibilités. Inspiré par les salons parisiens de l’ère des Lumières, cet espace est pensé pour valoriser l’ouverture à de nouvelles perspectives et possibilités, utilisant des jeux de reflets et des illusions d’optique pour susciter des sentiments d’ouverture, d’harmonie et de connexion.

« L’intégralité de cet espace a été conçue pour refléter l’engagement de Samsung envers l’ouverture », a affirmé Jean Nouvel. « La façade graphique abstraite saisit les reflets de mouvements et de lumières éphémères, tandis que les miroirs blancs mats et réfléchissants dans le hall incitent à explorer les dernières innovations. »

Le point de rencontre Olympic™️ rendezvous @ Samsung | Champs-Elysées 125 a été officiellement inauguré lors d’une cérémonie de coupe du ruban à laquelle ont participé TM Roh, des ambassadeurs de l’équipe Samsung Galaxy dont la surfeuse française Joanne Defay, le breakdancer britannique Karam Singh, et le Para-nageur français Ugo Didier ; Anne-Sophie Voumard, directrice de la télévision et des services marketing pour le CIO, Pierre Rabadan, adjoint chargé du sport, des Jeux olympiques et paralympiques pour la Ville de Paris et Étienne Thobois, directeur général du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

« Nous sommes ravis de célébrer nos valeurs communes lors de ces ‘Jeux grand ouverts’ à l’Olympic™️ rendezvous @ Samsung, a exprimé Anne-Sophie Voumard, directrice générale des services de télévision et de marketing du CIO. « Au fil des décennies, Samsung a considérablement enrichi l’expérience des fans des Jeux olympiques grâce à ses technologies innovantes. Nous sommes impressionnés de les voir élever encore le niveau avec ce showcase et par les diverses manières dont ils contribueront à la réussite des prochains Jeux olympiques et paralympiques ici à Paris ».

Le point de rencontre Olympic™️ rendezvous @ Samsung, situé au 125 Avenue des Champs-Élysées, accueillera le public à partir du 3 mai et restera ouvert jusqu’au 31 octobre. Les horaires seront de 10h à 20h du lundi au samedi et de 11h à 20h le dimanche. Tout au long de l’été, une série d’événements spéciaux y sera organisée, ouvrant ses portes à tous ceux désireux de plonger dans l’ambiance des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024.

Outre le showcase des Champs-Élysées, Samsung inaugurera d’autres espaces Olympic™️ rendezvous @ Samsung à Paris et dans ses environs, y compris au parc olympique, au village olympique et paralympique, et au centre de presse principal. Des stations de recharge Samsung Galaxy seront également mises en place dans des emplacements stratégiques des Jeux olympiques et paralympiques, où les visiteurs pourront explorer les dernières innovations de Galaxy.