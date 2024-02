Canada présente un projet de loi visant à lutter contre la haine en ligne

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Canada a dévoilé lundi un projet de loi visant à lutter contre la haine en ligne et qui propose aussi une peine de perpétuité pour l’incitation au génocide.

Cette nouvelle loi va obliger les réseaux sociaux à supprimer rapidement les contenus incriminés.

Une nouvelle autorité de régulation de la sécurité numérique serait chargée de faire appliquer ces règles visant des entreprises telles que Facebook et X.

Pour le gouvernement du Premier ministre Justin Trudeau, ce projet de loi a pour but également de protéger les enfants des prédateurs en ligne.

« À l’heure actuelle, il est trop facile pour les compagnies de réseaux sociaux de détourner le regard alors que la haine et l’exploitation prolifèrent sur leurs plateformes », a déclaré le ministre de la Justice, Arif Virani. « Ce projet de loi les obligera à faire leur part et à protéger les gens des méfaits et de l’exploitation », a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse au parlement.

En vertu de ce projet de loi dit C-63, les Canadiens pourraient signaler des contenus et demander leur retrait rapide.