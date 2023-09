France: les vols de voitures grimpent

Les vols de voitures en France ont bondi d’environ 50% en été 2023 comparé à l’année précédente, d’après l’Observatoire Coyote Secure.

Habituellement calme, l’été a été particulièrement « brûlant » avec un pic remarquable en mois d’août de +100% des vols de véhicules, selon les derniers chiffres de l’Observatoire, relayés par les médias locaux.

Une hausse dans la lignée du constat effectué en 2022 par le ministère de l’Intérieur, qui avait déjà observé une augmentation de 9% des vols de voitures sur une année (134.000 vols dénombrés en 2022, contre 122.700 en 2021, soit une toutes les quatre minutes), après plusieurs années de stabilité.

Expliquant cette hausse, l’Observatoire note que les délinquants sont de mieux en mieux organisés et équipés. « Si certains voleurs continuent de crocheter les serrures et de bidouiller les fils du démarreur pour dérober leurs proies, l’immense majorité des malfrats sont aujourd’hui passés à l’ère du piratage électronique », relève-t-il.

Et de préciser que « plus de 70 % des malfrats utilisent des outils électroniques de plus en plus perfectionnés qui leur permettent de s’emparer d’un véhicule en moins de trois minutes, voire, sur certains modèles, en à peine 40 secondes ».

Pour ce qui est des cibles principales des voleurs, l’Observatoire relève que les vols de SUV ont constitué 65% des voitures volées en été, en raison de leur grande demande sur le marché de la revente.

Les hybrides semblent aussi attirer les voleurs. En effet, le risque de vol de ces véhicules a triplé en seulement un an, une hausse sans précédent, d’après la même source. Cette tendance s’explique en partie par la demande croissante de leurs pièces détachées, en particulier des pots catalytiques.

Ces dispositifs de dépollution se distinguent par leur composition, renfermant des métaux rares tels que le platine ou l’iridium, qui trouvent preneurs sur le marché noir à environ 1.000 euros. Quant aux citadines, elles ont constitué 16% des véhicules volés cet été.

S’agissant des régions affectées, le risque de vol a particulièrement augmenté à Auvergne-Rhône-Alpes (+73%), Provence-Alpes-Côte d’Azur (+44%) et Île-de-France (+30%).

