Séisme d’Al Haouz : Burj Khalifa illuminé par le drapeau du Maroc (VIDEO)

En plus d’avoir proposé leur aide au Maroc suite au séisme qui a frappé le Maroc, les Émirats Arabes Unis, ont affiché leur soutien au royaume via la fameuse tour, Burj Khalifa. La tour de 163 étages s’est mise aux couleurs du Maroc, en plus d’afficher des messages de soutien.

Les Émirats Arabes Unis figurent parmi les 4 pays (avec l’Espagne, Le Royaume-Uni et le Qatar) qui ont mobilisé des ressources matérielles et humaines afin de venir en aide au Maroc, suite au séisme ayant touché la région d’Al Haouz.