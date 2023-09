Séisme d’Al Haouz : le Japon prêt à se mobiliser pour aider le Maroc

Le 9 septembre, le ministre des Affaires étrangères, Hayashi Yoshimasa a adressé à Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger au Royaume du Maroc, un message de sympathie lui exprimant sa profonde compassion à l’égard des pertes causées par le tremblement de terre qui a frappé le Maroc.

« Je suis profondément navré et attristé d’apprendre que de nombreuses vies précieuses ont été perdues et que de nombreuses personnes ont été endommagées par le tremblement de terre qui a frappé la partie centrale du Royaume du Maroc, quelques jours après notre réunion au Caire », déclare Hayashi Yoshimasa dans sa correspondance.

« Je tiens à exprimer mes sincères condoléances envers ceux qui ont perdu la vie, et j’adresse toute ma sympathie à leurs familles endeuillées. Je prie sincèrement pour le rétablissement rapide des personnes sinistrées et pour la reconstruction dûment rapide des régions frappées. Je tiens à vous faire part que le Japon est prêt à fournir toute assistance possible dont votre pays pourrait avoir besoin, en fonction des besoins sur site”, ajoute la même source.