Gabon : le peuple aux urnes pour élire le président, les députés et les élus locaux

Par LeSiteinfo avec MAP

Quelque 850.000 Gabonais sont attendus aux urnes, ce samedi, pour élire le Président de la République, les députés et les élus locaux. Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 (06h00 GMT) dans les écoles et les lycées des différentes provinces du pays.

Quatorze candidats sont en lice pour remporter la magistrature suprême, dont le président sortant, Ali Bongo Ondimba, qui brigue un 3-ème mandat. Élu en 2009, Ali Bongo Ondimba a été réélu en 2016.

Encore faut-il noter que la scène politique au Gabon a connu des réformes électorales récentes, avec l’instauration d’un bulletin unique permettant un double-vote présidentielle/législatives, ainsi que la limitation du nombre de représentants dans les bureaux de vote.

Par ailleurs, la principale plateforme de l’opposition, « Alternance 2023 » s’est rangée une semaine avant le scrutin derrière un inattendu « candidat consensuel » en la personne d’Albert Ondo Ossa.

Néanmoins, M. Ondo Ossa est considéré comme un indépendant au regard des nouvelles dispositions légales. Il ne peut donc avoir de candidats pour les législatives sur son bulletin. Les électeurs qui voteraient pour lui devront nécessairement renoncer à voter pour un député.

En revanche, une coalition des partis de l’opposition regroupée autour du Mouvement dénommé « M30 », constitué de plus d’une trentaine de partis politiques légalement reconnus, a décidé unanimement d’apporter son soutien franc et massif au candidat Ali Bongo Ondimba, pour la mise en œuvre du « Pacte social républicain ».

Dans un autre contexte, le ministre gabonais de l’Intérieur, Lambert Noël Matha, a annoncé la fermeture temporaire des frontières terrestres et maritimes, mais pas aériennes, du vendredi à minuit jusqu’à samedi minuit.

Cette mesure est prise dans le but de sécuriser les populations gabonaises ainsi que leurs biens au cours des élections, dit-il.

Dans ce sens, Ali Bongo Ondimba a invité les Gabonais à préserver la paix et la cohésion nationale et ce, lors de son meeting de fin de campagne, vendredi à Libreville.

Pour sa part, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique centrale, Abdou Abarry, a réitéré un appel en faveur d’un processus électoral « apaisé, inclusif et crédible ».

Le Gabon est l’un des pays les plus riches d’Afrique en PIB par habitant (8.820 dollars en 2022), grâce à son pétrole, son manganèse et son bois notamment. C’est également l’un des pays les plus stables de la région.